MAÇ ÖZETİ: Inter, kazandı ama olmadı!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Sampdoria'yı 3-0 mağlup etmesine rağmen, Milan'ın Sassuolo'yu 3-0 mağlup etmesinden dolayı şampiyonluğa ulaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
MAÇ ÖZETİ: Inter, kazandı ama olmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2022 20:57
İtalya Serie A şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Perisic, 55. ve 57. dakikalarda Correa kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünün asistini yaptı.

Son haftaya liderin 2 puan gerisinde giren Inter, Milan'ın Sassuolo'yu 3-0 yenmesiyle şampiyonluğa ulaşamadı.

Inter, sezonu 54 puanla 2. sırada tamamlarken, Sampdoria ise 36 puanla 15. sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ