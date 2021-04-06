Maç Önü: Manchester City - Dortmund

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Dortmund bugün saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.UEFA Şampiyonla Ligi Çeyrek final ilk maçında Manchester City sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. City, önüne çıkanı devirmeye devam ediyor. Son olarak Leicester deplasmanından 2-0 ile dönmeyi başardılar. Son 10 maçında 9 kez kazanan Guardiola ve öğrencileri sadece Manchester derbisinde sahadan puansız ayrıldı. Bunun yanında bu 10 maçın 6'sınde kalelerinde gol görmediler. Dortmund ise şampiyonluk yarışından koptuktan sonra ligde iniş çıkışını devam ettiriyor. Son olarak sahalarında Frankfurt'a kaybettiler. City'de bu maç öncesinde eksik isim yok.Manchester City ile Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tek eşleşmesi 2012/13 grup aşamasında gerçekleşmiş ve Alman ekibi iki karşılaşmayı da kaybetmemişti (1G 1B).Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City, Almanya temsilcilerine karşı toplamda 12 galibiyete sahip. Turnuva tarihinde Alman ekiplerini daha fazla mağlup eden sadece üç takım var: Real Madrid (26), Barcelona (20) ve Manchester United (13).Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçtır kaybetmeyen Borussia Dortmund (5G 2B), daha uzun bir seriyi en son 2012-2013 arasında Jürgen Klopp yönetiminde yakaladı (11 maç).Pep Guardiola yönetiminde çıktığı beş Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının dördünü kaybeden Manchester City, son üç sezonda da turnuvaya bu aşamada veda etti.Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Dortmund, bu aşamanın ilk ayağında oynanan maçlardaki tek galibiyetini 1996/97'de Auxerre karşısında almıştı (2B 3M).Şampiyonlar Ligi tarihinde Pep Guardiola'dan (59) daha fazla eleme turu maçına çıkan tek isim Carlo Ancelotti (62). Turnuvanın bu aşamasında 60'ıncı kez görev yapmaya hazırlanan Guardiola, eleme turlarında en fazla galibiyet alan çalıştırıcı konumunda (31).Şampiyonlar Ligi tarihinde, son yedi maçında gol yemeyen Manchester City'den daha uzun bir seri yakalayabilen tek takım Arsenal (2005/06'da 10 maç).Borussia Dortmund forveti Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste yedi maçta gol atan beşinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Cristiano Ronaldo x2, Robert Lewandowski, Edinson Cavani ve Ruud van Nistelrooy).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (3 gol & 9 asist), çeyrek finallerde ilk 11 çıktığı altı karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu (3 gol & 3 asist).Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı dört maçta altı gol atan Erling Haaland, bu karşılaşmada fileleri havalandırırsa turnuvanın bu aşamasında çıktığı ilk beş maçta en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu olacak (Robert Lewandowski; 6).