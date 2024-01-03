M'Baye Niang: 'Adana Demirspor'dan ayrılmak istiyorum'

Adana Demirspor'un Senegalli oyuncusu M'Baye Niang, kulüpten ayrılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.



"4 AYDIR MAAŞ ALAMADIM"



L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Niang, "Türkiye tecrübem saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum. Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu." dedi.



"AYRILMAK İSTİYORUM"



Fransa'ya dönmek istediğini söyleyen Niang, "Ayrılmak istiyorum. Yönetime de bunu söyledim ve ekibimle bu yönde çalışmalara başladık. Fransa'ya dönmeyi çok isterim, benim için öncelik orası. Kendime güveniyorum, performans gösterecek kadar iyiyim. Somut temaslarım var ama özellikle Rusya, İtalya ve Suudi Arabistan'da... Bunu nasıl yapabileceğimizi görmek için Fransa'da görüşmeler yapıyoruz. Geçmiş bana şu anda kulüp isimleri vermenin bir anlamı olmadığını öğretti." sözlerini sarf etti.



MURAT SANCAK'TAN YANIT



M'Baye Niang'ın sözlerine yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı paylaşımda, " Yalan söylüyorsun. 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince bonservis getir git dedik. Uğurla ola. Dört gözle teklifleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"RENNES İLE GÖRÜŞÜYOR"



Öte yandan İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, M'Baye Niang ile yakından ilgileniyor. M'Baye Niang, daha önce 92 kez formasını giydiği Rennes'de 30 gol 9 asşst kaydetmişti.



Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol 2 asist kaydetti.





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