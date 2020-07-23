Lyon'un sürpriz Cenk Özkacar planı

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon'a transferi artık an meselesi olurken resmi imzalar bekleniyor.



L'Equipe'in haberine göre; Cenk Özkacar'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak ve genç oyuncu 5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Bonservis bedelinin 2 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken transfer için yeni bir detay çıktı.



Cenk'in Lyon'a gelmesinin ardından teknik direktör Rudi Garcia'nın oyuncunun son durumunu test edeceği ve kiralık olarak gönderilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu yazıldı.



Lyon'da savunmanın ortasında Joachim Andersen, Jason Denayer ve Marcelo gibi usta isimler bulunuyor.



CENK ÖZKACAR'IN KARİYERİ



Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan Cenk Özkacar, 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi.



Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeye başlayıp, 13 Aralık'ta oynanan Adana Demirspor sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.



