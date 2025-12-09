Lyon, Szymanski için gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski için Fransız ekibi Lyon gemileri yaktı.



Sezon başında da Polonyalı oyuncuyu isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Lyon'un, devre arasında yeniden teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.



Sebastian Szymanski de ayrılmak istiyor.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Polonyalı yıldız, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.







