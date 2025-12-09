09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Lyon, Szymanski için gemileri yaktı!

Fenerbahçe formundan uzak kalan Sebastian Szymanski'nin ayrılmak istediği belirtilirken, Lyon'un devre arası için yeniden güçlü bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

calendar 09 Aralık 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski için Fransız ekibi Lyon gemileri yaktı.

Sezon başında da Polonyalı oyuncuyu isteyen ancak mutlu sona ulaşamayan Lyon'un, devre arasında yeniden teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Sebastian Szymanski de ayrılmak istiyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Polonyalı yıldız, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
