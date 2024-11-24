Lyon, deplasmanda bir puana razı geldi

Fransa Ligue 1'in 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon, deplasmanda bir puana razı geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 00:58
Son güncelleme 24 Kasım 2024 01:27
Fransa Ligue 1'in  12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Auguste Delaune Stadyumu'ndaki maçta Lyon sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Lyon'un tek golünü 38'de Ryan Cherki kaydetti. Reims'in tek golünü ise 55'te Oumar Diakite attı.

Wilfried Zaha, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Lyon, bu maçın ardından puanını 19 yaptı. Reims ise 18 yaptı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Nice'ı konuk edecek. Reims, Lens'i ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery