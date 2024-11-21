Lyon'dan dev karar; 6 yıldız satılıyor

Mali kriz sebebiyle 'küme düşme' riskiyle karşı karşıya kalan Olympique Lyon'da mecburi bir karar alındı.



L'Equipe'in haberine göre; gelir kaynağı yaratmak isteyen Fransız ekibi, takımdaki 6 yıldızı devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.



Haberde, Lyon'un; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile yollarını ayırıp gelir elde etmeyi planladığı yazıldı.



Geçmişe dönük borçları sebebiyle 'geçici küme düşürülme' cezasına çarptırılan Lyon kulübü, yıl sonuna kadar 100 milyon euro gelir elde etmek zorunda.





