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Lyon Boubacar Fofana'yı transfer etti

Lyon, Ligue 2 ekiplerinden Gazelec Ajaccio'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Kaynak: AA
Lyon Boubacar Fofana'yı transfer etti
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15 Ocak 2019 01:53
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.

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