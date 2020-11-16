Luyindama için Kongo'dan kötü haber: 3-4 hafta!

LUYINDAMA 3-4 HAFTA YOK

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

LUYINDAMA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK

RYAN BABEL POZİTİF ÇIKTI

SARACCHI'YE ÖZEL İZİN

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç önemli oyuncusunu birden kaybetti. Omar Elabdellaoui, Ryan Babel derken bir kara haber de Luyindama'dan geldi.Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.'The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.KayserisporRizespor [D]HataysporFatih Terim işi şansa bırakmayarak her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlamaya başlamıştı. Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.Son olarak Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel de kadrodan çıkarıldı. 3 testi negatif sonuçlanan Galatasaraylı futbolcu önce koronavirüs semptomları taşıdığı için takımdan uzaklaştırıldı ve son olarak 4. testi pozitif çıktı.Galatasaray'da Saracchi'nin milli arada soluğu ülkesinde aldığı ortaya çıktı. İkinci kez baba olmasından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim'den ekstra izin alan Uruguaylı sol bekin ailesinin yanına gittiği belirtildi.