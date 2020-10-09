Luis Suarez: "Messi de benim kadar acı çekti"

Uruguaylı golcü Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılma süreciyle ilgili olarak konuştu. İşte Suarez'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com dış haberler
Luis Suarez: 'Messi de benim kadar acı çekti'
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09 Ekim 2020 17:22
Barcelona'dan ayrılan ve Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, yaşanan durum nedeniyle kendisiyle birlikte Lionel Messi'nin de acı çektiğini söyledi.

Luis Suarez, takımdan gönderildikten sonra Messi'nin "Barcelona efsanelerinden biriydi, bu şekilde gönderilmeyi hak etmedi." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Uruguaylı golcü "Lionel Messi'nin tepkisine şaşırmadım. Çünkü benim kovulduğumu düşündü ve hissettiği acıyı benim kadar biliyordum. O benim arkadaşım, yaşadıklarım ikimize de aynı acıyı yaşattı." dedi.

33 yaşındaki golcü, "Atletico Madrid'de mutluyum, böylesine önemli bir kulüpten teklif aldım ve düşünmeden imza attım." diye konuştu.



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