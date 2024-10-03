Luis Enrique'den Mbappe'ye olay sözler!

Luis Enrique'nin geçen sezon PSG ile Barcelona arasında oynanan maç öncesi yaptığı özel toplantıdaki sözleri olay yarattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique'den Mbappe'ye olay sözler!
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03 Ekim 2024 18:28
Kylian Mbappe'nin geçen sezon Paris Saint-Germain'de teknik direktörü Luis Enrique ile aralarında geçen özel bir toplantı İspanyol TV'si Movistar tarafından yayınlandı.

PSG'nin Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yapılan özel toplantıda Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi motive etmeye çalışıyor. Luis Enrique, Mbappe'nin idolü olan Michael Jordan'ı ve Chicago Bulls'taki fedakarlıklarını ve liderlik becerilerini vurguluyor.

Luis Enrique'nin, "Michael Jordan'ı sevdiğini okudum. Jordan, tüm takım arkadaşlarını t...klarından yakalar, silkelerdi ve hücum edemiyorsa bir o... çocuğu gibi savunma yapardı. Bir lider olmalısın. Dembele, Barcola, Asensio, Kolo Mouani gibi takım arkadaşlarını ayağa kaldırmalısın. Sen bir fenomensin. Hiç şüphesiz dünyanın en iyi futbolcusu sensin. Beni anladın mı?" dediği kameralara yansıyor. Mbappe ise "Evet" şeklinde karşık veriyor.

Luis Enrique, "Şimdi bu kapıdna bir lider gibi çıkmanı istiyorum." diyerek toplantıya son veriyor.

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