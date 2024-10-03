Luis Enrique'den Mbappe'ye olay sözler!

PSG'nin Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yapılan özel toplantıda Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi motive etmeye çalışıyor. Luis Enrique, Mbappe'nin idolü olan Michael Jordan'ı ve Chicago Bulls'taki fedakarlıklarını ve liderlik becerilerini vurguluyor.
Luis Enrique'nin, "Michael Jordan'ı sevdiğini okudum. Jordan, tüm takım arkadaşlarını t...klarından yakalar, silkelerdi ve hücum edemiyorsa bir o... çocuğu gibi savunma yapardı. Bir lider olmalısın. Dembele, Barcola, Asensio, Kolo Mouani gibi takım arkadaşlarını ayağa kaldırmalısın. Sen bir fenomensin. Hiç şüphesiz dünyanın en iyi futbolcusu sensin. Beni anladın mı?" dediği kameralara yansıyor. Mbappe ise "Evet" şeklinde karşık veriyor.
Luis Enrique, "Şimdi bu kapıdna bir lider gibi çıkmanı istiyorum." diyerek toplantıya son veriyor.
Luis Enrique'den Kylian Mbappe'ye; "Michael Jordan'ı sevdiğini okudum. Jordan, tüm takım arkadaşlarını t...klarından yakalar, silkelerdi ve hücum edemiyorsa bir o... çocuğu gibi savunma yapardı."pic.twitter.com/m285DpQuTc
— Sporxtv (@sporxtv) October 3, 2024