Lucas Vazquez: 'VAR ile her şey daha kötü!'

Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne eleştiride bulundu.



Vazquez, "VAR sistemi ile birlikte sorunların sona ereceğini düşünmüştük ancak daha fazla anlaşmazlıklar oldu. İspanyol futbolunda hakemler üst düzey ancak VAR ile her şey çok daha kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.



Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı maçta Lucas Vazquez fileleri havalandırmış ancak VAR incelemesi sonrası Nacho Fernandez'in Youssef En-Nesyri'ye faulü nedeniyle Vazquez'in golü iptal edilmişti.



Real Madrid forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Vazquez, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.





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