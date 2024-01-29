Lucas Torreira: 'Her maç zorlu geçiyor'

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gaziantep FK maçı sonrası görüşlerini aktardı.
Torreira, "Çok mutluyuz, yorgunuz da. Her maç zorlu geçiyor. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Kendi oyunumuzla kazanmamız bizim için daha önemli. Daha çok çalışmamız lazım." dedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu ayrıca, "Takım oyunu oynamayı seven bir oyuncuyum. Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor." diye konuştu.
Torreira, "Çok mutluyuz, yorgunuz da. Her maç zorlu geçiyor. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Kendi oyunumuzla kazanmamız bizim için daha önemli. Daha çok çalışmamız lazım." dedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu ayrıca, "Takım oyunu oynamayı seven bir oyuncuyum. Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor." diye konuştu.