Lucas Torreira: "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz"

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira, Manchester United maçı sonrası paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz'
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30 Kasım 2023 09:13
Son güncelleme 30 Kasım 2023 09:16
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum." dedi.

Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı. 

 
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