Lucas Torreira: 'Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz'

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum." dedi.
Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum." dedi.
Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.