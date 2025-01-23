THY Euroleague'in 23. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan takımını 110-66 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, takımın bugünkü performansından memnun olduğunu vurguladı.
Luca Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rakipleri karşısında iyi performans gösterdiklerini belirten Banchi, "Herkes iyi efor sarf etti. Oyun içindeki ruhu beğendim. Sahada sert, hücumda keskindik. Savunmamızdan hücum için güç aldık. Boyalı alanı koruduk, faullerimizi doğru yerde yaptık ve kalitemizi gösterdik. Rakibimiz, gününde değildi. Sakat oyuncuları vardı. Bu tip durumlar tehlikeli olabiliyor. Çok iyi hücumcuları vardı. Bugünkü ciddiyetten memnunum ama bu daha ilk adımımız." ifadelerini kullandı.
Perry Dozier'in performansına değinen Banchi, "Darius Thompson ile bugün çok iyi oynadı. Takımın daha kolektif olmasını sağladılar. Oyundaki tonumuzu iyi belirlediler. Her gece bu tarz performanslar olmayabilir ama ben bu performansı ondan bekliyorum. Takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple iletişiminden de çok memnunum." şeklinde konuştu.
Elde ettikleri sonucun bir mesaj olduğunu belirten İtalyan başantrenör, "Bu kulübü onurlandırmamız gerekiyor. Taraftarı mutlu etmemiz lazım. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizi en başından beri destekledi. 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra desteği farklı yollarla gösterebilir ama o bunu yapmadı. Biz de onu mutlu edecek galibiyetler almak istiyoruz." dedi.
Luca Banchi: "Bugünkü ciddiyetten memnunum"
Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, sahasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ı 110-66 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
THY Euroleague'in 23. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan takımını 110-66 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, takımın bugünkü performansından memnun olduğunu vurguladı.
- 00:14 Halit Albayrak: "Kızlarımız altın madalyayı söküp aldılar"
- 00:02 Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini açıkladı
- 23:58 Pierre Sage: "Rekabet gücü oldukça yüksekti"
- 23:54 Ettore Messina: "Elimdeki takım kendine güvenmiyor"
- 23:52 Luca Banchi: "Bugünkü ciddiyetten memnunum"
- 23:47 Metin Öztürk: "Bu anlaşmadan menfaat sağlamadık"
- 23:47 Türkiye'nin Buz Hokeyi'nde altın zafer!
- 23:47 İrfan Can Eğribayat: "Fenerbahçe, zor durumda bana elini uzattı"
- 23:42 Iğdır FK'den iki yerli oyuncu takviyesi!
- 23:38 Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e büyük övgü!
- 23:35 Alexander Djiku'dan, yeni transferler için açıklama
- 23:34 TBF Disiplin Kurulundan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
- 23:24 Fenerbahçe'de ayrılık yanıtı!
- 23:20 Antalya'da kick boks şampiyonasında 4 hakem yaralandı
- 23:10 Yusuf Akçiçek: "Ataklarımızı sonuçlandıramadık"
- 23:08 Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu "Şöhretler Maçı"nda!
- 23:05 Karabağ, iki kez öne geçtiği maçta mağlup
- 23:03 Fred: "Kazanmayı çok istedik"
- 23:01 Viktoria Plzen, Anderlecht'in serisini bozdu
- 22:48 Fenerbahçe, Lyon ile evinde yenişemedi
- 22:43 Twente, Beşiktaş öncesi kazandı!
- 22:42 Fenerbahçe'ye iki isimden kötü haber!
- 22:39 AZ Alkmaar, Roma'yı yıktı ve ilk 8 için umutlandı
- 22:39 Olympiakos, Porto deplasmanında kazandı
- 22:38 Tottenham, Almanya'da kazandı!
- 22:32 Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!
- 22:18 Anadolu Efes, Euroleague'de hasretini fark atarak bitirdi
- 21:44 Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu!
- 21:26 Barcelona sözleşme uzattı: Ronald Araujo
- 21:21 Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!
- 21:14 Real Madrid, Kimmich ile görüşüyor
- 21:05 Yusuf Akçiçek, Avrupa'da ilk kez 11'de başladı
- 21:04 Fenerbahçe'de 5 değişiklik!
- 20:54 Galatasaray için yeni karar: "Yasa dışı bahse teşvik"
- 20:49 Fenerbahçe tribünlerinde sessizlik!
- 20:41 MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiraladı
- 20:26 Göztepe, Emersonn transferini açıkladı
- 20:24 Adanaspor, Adem Eren Kabak'ı transfer etti
- 20:10 Hull City'de ayrılık: Ryan Giles
- 19:44 Jose Mourinho: "Lyon bunu beklemiyor!"
- 19:39 İsmet Taşdemir: "Puan farkını koruyup yolumuza devam etmeliyiz"
- 19:37 Türk Hava Yolları, adını dörtlü finale yazdırdı
- 19:31 Fenerbahçe - Lyon: 11'ler
- 19:30 Ankaragücü'nden iki transfer birden!
- 19:27 Galatasaray'da geri sayım: Ahmed Kutucu!
- 19:25 West Ham United'da hedef Silva
- 19:02 Ryan Babel'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri!
- 18:56 Stuttgart, Pavlovic'i istiyor
- 18:48 İstanbulspor, Fenerbahçe'nin genç stoperini kiraladı
- 18:44 Anadolu Efes'ten ayrıldı, Bayern Münih'e gitti
- 18:38 Roma'dan savunmaya takviye
- 18:38 Iğdır FK'den savunmaya takviye
- 18:33 TÜRŞAD, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi
- 18:20 Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bartuğ Elmaz
- 18:19 Teknik direktör Ersin Aka cinayetinde 3 şüpheli daha tutuklandı
- 18:04 Frankfurt, Elye Wahi'yi bitiriyor
- 17:59 Osimhen eğlence çıkışı çılgına döndü: Gazetecilere saldırı
- 17:52 Mourinho'dan Lyon öncesi sürpriz buluşma
- 17:28 Başakşehir'de ayrılık: Pelkas
- 17:19 Altınordu'dan iki gurbetçi daha
Tottenham, Almanya'da kazandı!
Barcelona sözleşme uzattı: Ronald Araujo
Real Madrid, Kimmich ile görüşüyor
Hull City'de ayrılık: Ryan Giles
West Ham United'da hedef Silva
Stuttgart, Pavlovic'i istiyor
Roma'dan savunmaya takviye
Juventus, Muani'yi açıkladı!
Aston Villa'ya transferde kötü haber!
Kyle Walker, imza için Milano'ya gitti
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe transferi açıkladı!
-
2
Lyon'dan Mikautadze açıklaması!
-
3
Galatasaray'dan İsveç ve Danimarka'ya transfer operasyonu
-
4
Fenerbahçe'de Marco Asensio iddiası
-
5
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımına gitti!
-
6
Galatasaray'dan stoperde sürpriz hamle!
-
7
Emerson'un durumu belli oldu!
-
8
Fenerbahçe - Talisca: İşte tüm yaşananlar
-
9
Emerson Royal'den Galatasaray kararı!
-
10
Fenerbahçe - Lyon: 11'ler