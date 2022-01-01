Lowry, mağlubiyet serisi için: "Bazı şeyleri çözmek lazım"

Miami Heat point guardı Kyle Lowry, mağlubiyet serisi dört maça çıkan Heat ekibinin 'bazı şeyleri çözmesi gerektiğini' söyledi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Brooklyn Nets'e karşı aldığı mağlubiyetle üst üste dört kez kaybetmiş olan Heat, Doğu Konferansı sıralamasında Philadelphia 76ers'ın arkasında ikinci sıraya düşmüştü.



Lowry, takımın son durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Panik yaptığımız bir noktada olmasak da, bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Sezon uzun, fakat sezonun bu bölümünde aldığımız mağlubiyetlerde 'Tamam boşver' diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Aksine, 'Pekala, bazı şeyleri çözmemiz lazım' dememiz gereken bir dönemdeyiz.



Daha çok şut atarak, daha az top kaybı yapmanın yollarını bulmalıyız. Ayrıca, savunma tarafında, her zaman nerede olacağımızı bilmemiz de gerekiyor. Bazen adam paylaşımıyla ilgili hala bazı kararsızlıklarımız oluyor."



Heat ekibi 47-28'lik derecesiyle Doğu'da ikinci sırada yer alıyor.



