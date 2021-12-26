'Löw tepkilere baraj olur'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u yendiği karşılaşmada tribünlerin tepkisini çeken Mert Hakan Yandaş ile ilgili olarak flaş açıklamalarda geldi.



Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Abdülkerim Durmaz, Mert Hakan Yandaş'la ilgili olarak sert ifadeler kullandı.



"MERT HAKAN, İKİNCİ ALPER VAKASI!"



Mert Hakan Yandaş'ı eleştiren Abdülkerim Durmaz "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin ikinci Alper Potuk vakasıdır. Tam yolunda bir futbolcu! Fizik olarak da bitik! Fenerbahçe, Alper Potuk ile 7 sene falan uğraştı, bir şey olacak diye. Bununla da boşa uğraşmasınlar. Bunlar iki topla oynarlar, hareket yaparlar, topçu sanırsınız." ifadelerini kullandı.



"LÖW TEPKİLERE BARAJ OLUR"



Abdülkerim Durmaz ayrıca "Bu oyuncuları kim oynatıyor Ali Koç'a bu aklı kim veriyor? Zeki Murat Göle'nin işi değil bu kadro. Fenerbahçe yanlış yolda. Fenerbahçe önce futbol aklı bulacak. Joachim Löw olabilir, yanında İsmail Kartal ile birlikte... Böyle bir tablo, Ali Koç için avantajlı olur. Çünkü Ersun Yanal geldi, Ersun Yanal'ı getirdi, Emre Belözoğlu'nu getirdi. Joachim Löw diye ortalık yıkılıyor. Löw'ü de getirir ve 'Ben daha ne yapayım?' der. Löw, Ali Koç'a tepkilere baraj olur." dedi.





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