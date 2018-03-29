Lonzo Ball bu gece Noel maçında yok!

Los Angeles Lakers çaylağı Lonzo Ball, sol omuz burkulmasından ötürü bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak Noel karşılaşmasında oynayamayacak.



Ekip, Pazar günü yaptığı açıklamada Ball'un Cumartesi gecesi Portland Trail Blazers'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde omzunu burktuğunu ve ağrıya rağmen oynadığını açıklandı. Ball maçı 10 sayı, sekiz ribaund ve 11 asist ile tamamlamıştı.



Çaylak guard, bir hafta içinde yeniden değerlendirilecek.



Ball bu sezon 10.0 sayı, 6.9 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalıyor. Lakers ise 11-20 serisinde.



