Liverpool yönetimi taraftar kurulu oluşturuyor

Liverpool yönetimi taraftarlardan oluşan bir kurul oluşturarak kulübün alacağı kararlarda taraftarın da söz hakkı olmasını sağlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Liverpool yönetimi taraftar kurulu oluşturuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2021 00:49
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak.

Avrupa Süper Ligi girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen Liverpool, taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak Liverpool Taraftarlar Kurulu, çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.