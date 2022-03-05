Liverpool, West Ham'ı Mane ile geçti!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında West Ham United'ı Mane'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, West Ham'ı Mane ile geçti!
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05 Mart 2022 22:24
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, kendi sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Liverpool'a galibiyeti getiren tek golü 27. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 63'e yükseltti. West Ham United ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Brighton'a konuk olacak. West Ham United ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

VAN DIJK REKOR KIRDI

Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgin van Dijk, bu galibiyetle rekor kırdı. Deneyimli savunma oyuncusu, Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu. Dijk, Liverpool'la ligde iç sahada 60 maça çıkarken, bu maçlarda 52 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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