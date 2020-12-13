Liverpool, Tottenham maçı öncesi takıldı

Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fulham ile Liverpool, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Fulham'ın golü 25. dakikada Reid'den geldi. Liverpool'un golü ise 79. dakikada Salah'ın penaltısıyla geldi.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24'e yükseltti. Fulham ise 12 maç sonunda 8 puanla 17. sırada kaldı.



Fulham, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Tottenham'la zirve için kritik öneme sahip maçta karşılaşacak.



