Liverpool, Tottenham maçı öncesi takıldı

Premier Lig'in 12. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Tottenham maçı öncesi takıldı
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13 Aralık 2020 21:14
Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fulham ile Liverpool, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Fulham'ın golü 25. dakikada Reid'den geldi. Liverpool'un golü ise 79. dakikada Salah'ın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24'e yükseltti. Fulham ise 12 maç sonunda 8 puanla 17. sırada kaldı.

Fulham, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Tottenham'la zirve için kritik öneme sahip maçta karşılaşacak.



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