Liverpool, Tottenham maçı öncesi takıldı

Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fulham ile Liverpool, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada Fulham'ın golü 25. dakikada Reid'den geldi. Liverpool'un golü ise 79. dakikada Salah'ın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24'e yükseltti. Fulham ise 12 maç sonunda 8 puanla 17. sırada kaldı.
Fulham, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Tottenham'la zirve için kritik öneme sahip maçta karşılaşacak.
Karşılaşmada Fulham'ın golü 25. dakikada Reid'den geldi. Liverpool'un golü ise 79. dakikada Salah'ın penaltısıyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, puanını 24'e yükseltti. Fulham ise 12 maç sonunda 8 puanla 17. sırada kaldı.
Fulham, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Liverpool ise aynı haftada sahasında Tottenham'la zirve için kritik öneme sahip maçta karşılaşacak.