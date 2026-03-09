Galatasaray'a, Liverpool maçı öncesi özel teşekkür

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak.
Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Bireyler Birliği, sarı-kırmızılı camiaya hazırladıkları platform teşekkür metni yayımladı.
Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği'nin açıklaması şu şekilde;
''Bu yeni özel olarak tasarlanmış tekerlekli sandalye platformu. Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşadık, ancak Galatasaray sadece bunları düzeltmek için çalışmakla kalmadı, beklentileri de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA; iş birliğiniz için teşekkür ederiz''
