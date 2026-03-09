09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-184'
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Galatasaray'a, Liverpool maçı öncesi özel teşekkür

Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği, Galatasaray'a sağ duyusu için teşekkür metni yayımladı.

calendar 09 Mart 2026 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 17:50
Galatasaray'a, Liverpool maçı öncesi özel teşekkür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak.

Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Bireyler Birliği, sarı-kırmızılı camiaya hazırladıkları platform teşekkür metni yayımladı.

Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği'nin açıklaması şu şekilde;

''Bu yeni özel olarak tasarlanmış tekerlekli sandalye platformu. Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşadık, ancak Galatasaray sadece bunları düzeltmek için çalışmakla kalmadı, beklentileri de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA; iş birliğiniz için teşekkür ederiz''
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.