Galatasaray'a, Liverpool maçı öncesi özel teşekkür

Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği'nin açıklaması şu şekilde;



''Bu yeni özel olarak tasarlanmış tekerlekli sandalye platformu. Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşadık, ancak Galatasaray sadece bunları düzeltmek için çalışmakla kalmadı, beklentileri de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA; iş birliğiniz için teşekkür ederiz''







Liverpool Fiziksel Dezavantajlı Taraftarlar Birliği'nden Galatasaray'a teşekkürhttps://t.co/hHq6R0P0lz



— Sporx (@sporx) March 9, 2026