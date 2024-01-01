Liverpool, Fabio Carvalho'yu yeniden kiralıyor

Liverpool, sezon başında Leipzig'e kiraladığı ancak yeterli şans bulamadığı gerekçesiyle takıma geri çağırdığı Fabio Carvalho'yu daha fazla süre alacağı bir takıma kiralamak istiyor. Bu doğrultuda Championship ekibi Leicester City, oyuncu için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Fabio Carvalho'yu yeniden kiralıyor
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01 Ocak 2024 22:50
Premier Lig'de zirve mücadelesine devam eden Liverpool, sezon başında Leipzig'e kiraladığı 21 yaşındaki on numara oyuncusu Fabio Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.

Fabio Romano'nun haberine göre; Liverpool, genç oyuncu için yeni bir karar aldı.

OYNAYACAĞI TAKIMA KİRALIK GİDECEK

İngiliz devinin, 21 yaşındaki genç isim Carvalho'ya güvendiği belirtilirken, oyuncuyu daha fazla süre alabileceği bir takıma yeniden kiralık olarak göndermek istediği ifade edildi.

Ayrıca Merseyside ekibinin Carvalho için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini geri çevireceği aktarıldı.

LEICESTER CITY TALİP

Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Leicester City, Fabio Carvalho için harekete geçti. Leicester City'nin kısa süre içinde Liverpool'a kiralama teklifini yapacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig ile bu sezon 15 maça çıkan on numara oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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