Liverpool, Fabio Carvalho'yu yeniden kiralıyor

Premier Lig'de zirve mücadelesine devam eden Liverpool, sezon başında Leipzig'e kiraladığı 21 yaşındaki on numara oyuncusu Fabio Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.



Fabio Romano'nun haberine göre; Liverpool, genç oyuncu için yeni bir karar aldı.



OYNAYACAĞI TAKIMA KİRALIK GİDECEK



İngiliz devinin, 21 yaşındaki genç isim Carvalho'ya güvendiği belirtilirken, oyuncuyu daha fazla süre alabileceği bir takıma yeniden kiralık olarak göndermek istediği ifade edildi.



Ayrıca Merseyside ekibinin Carvalho için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini geri çevireceği aktarıldı.



LEICESTER CITY TALİP



Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Leicester City, Fabio Carvalho için harekete geçti. Leicester City'nin kısa süre içinde Liverpool'a kiralama teklifini yapacağı öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Leipzig ile bu sezon 15 maça çıkan on numara oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.





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