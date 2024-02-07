Liverpool'dan, Jürgen Klopp'a veda hediyesi

Sezon sonunda flaş bir kararla takımdan ayrılma kararı alan Jürgen Klopp'a, Liverpool yönetiminden veda hediyesi gelecek.



GENÇ YILDIZ GELECEK



Calciomercato'da yer alan habere göre Liverpool, Lecce forması giyen Patrick Dorgu transferini bitirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı.



Jürgen Klopp'un transfer listesinin başında yer alan 19 yaşındaki Danimarkalı stoper için Liverpool bir veda hediyesi anlamı taşıdığından bu transferi çabucak bitirmek istediği de söylendi.



Ayrıca haberin detaylarında Lecce'nin, Patrick Dorgu için Liverpool'dan gelecek 20 milyon euroluk transfer teklifnin kabul edebileceği de söylendi.



21 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Lecce formasıyla 21 resmi maça çıkan ve hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen Patrick Dorgu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



