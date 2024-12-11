Liverpool'dan Devler Ligi'nde büyük başarı!

İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.
Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.
İngiliz ekibi, o golü de Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Milan deplasmanında henüz 3. dakikasında yemişti.
Liverpool'un Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:
Milan 1-3 Liverpool
Liverpool 2-0 Bologna
Leipzig 0-1 Liverpool
Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen
Liverpool 2-0 Real Madrid
Girona 1-0 Liverpool
Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.
İngiliz ekibi, o golü de Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Milan deplasmanında henüz 3. dakikasında yemişti.
Liverpool'un Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:
Milan 1-3 Liverpool
Liverpool 2-0 Bologna
Leipzig 0-1 Liverpool
Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen
Liverpool 2-0 Real Madrid
Girona 1-0 Liverpool