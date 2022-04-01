Liverpool'da alternatif Rodrygo!

Liverpool, yaz transfer döneminde bir hücum oyuncusu kadrosuna katabilir.



İspanyol basınında çıkan haberde, ocak ayındaki Luis Diaz transferinden bu yana teknik direktör Jürgen Klopp'un hücum hattında elinin rahatladığı ancak 3 ismin sözleşmesinin bitecek olmasının da gelecek sezon için alternatif plan yapmayı mecbur kıldığı kaydedildi.



ALTERNATİF İSİM İSPANYA'DAN



İngiliz ekibinin, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek; Muhammed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan birinin bu yaz takımdan ayrılması durumunda Real Madrid'den Rodrygo'yu kadroya katmak istediği ifade edildi.



REAL MADRID 40 MİLYON EURO BEKLİYOR



Haberde, Brezilyalı Rodrygo'nun bu yaz Real Madrid'den ayrılacağı vurgulanırken, İspanyol devinin ise 21 yaşındaki futbolcudan bonservis beklentisinin 40 milyon euro olduğu aktarıldı.





İLGİLİ VİDEO