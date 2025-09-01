NBA'den Çin Basketbol Ligi'ne (CBA), oradan Tayvan P. League+'a uzanan 15 yıllık kariyerini noktalayan Jeremy Lin, profesyonel basketboldan emekli olduğunu duyurdu.37 yaşındaki oyun kurucu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada bunun hayatındaki en zor karar olduğunu belirterek, "Çocukluk hayallerime ulaştım, beni her zaman destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Lin, 2010'da Golden State Warriors ile NBA'e adım attı ancak asıl çıkışını 2012'de New York Knicks formasıyla yaşadı. Madison Square Garden'ı büyüleyen ve dünya çapında "Linsanity" çılgınlığına yol açan dönemde 35 maçta 14.6 sayı ve 6.2 asist ortalaması yakaladı.Kariyeri boyunca Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets ve Atlanta Hawks formalarını da giyen Lin, 2019'da Toronto Raptors kadrosunda yer alarak NBA şampiyonluğu yaşayan ilk Asyalı-Amerikalı oyuncu oldu.NBA'de toplam 480 maçta 11.6 sayı ve 4.3 asist ortalaması tutturan Lin, kariyerinin devamında Çin ve Tayvan liglerinde forma giydi. New Taipei Kings ile 2025'te hem lig hem de finaller şampiyonluğu yaşadı, ayrıca normal sezon ve final MVP'si seçildi.Sadece saha içi performansıyla değil, kültürel anlamda da iz bırakan Lin, Asyalı kökenli oyuncular için NBA'in kapılarını aralayan öncü isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.