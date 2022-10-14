Lincoln Henrique: 'Tek hedefimiz kazanmak'

Lincoln Henrique, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Lincoln Henrique yaptığı açıklamada, "Bugünkü hedefimizi gerçekleştirdik. Nerede oynarsak oynayalım, hedefimiz kazanmak. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Biz buraya lider geldik ve lider dönüyoruz. En önemli hedefimiz buydu." dedi.



Rennes maçıyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi en iyi şekilde destekliyor. O maçta da bizi en iyi şekilde destekleyecekler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.





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