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Lille kupada son dakikada yıkıldı! Zeki Çelik...

Fransa Kupası'nda Lille 1-0 öne geçtiği maçta Rennes'e 2-1 mağlup oldu ve yarı finale yükselen taraf Rennes oldu.

Kaynak: Sporx.com
Lille kupada son dakikada yıkıldı! Zeki Çelik...
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07 Şubat 2019 00:59
Fransa Kupası'nda Rennes ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Lille'de Adama Soumaoro 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Rennes, 74. dakikada Jordan Siebatcheu'nun golüyle skora denge getirdi.

Son sözü 90. dakikada yine Jordan Siebatcheu söyledi ve Rennes, Lille'i 2-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Lille'de milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

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