Lille'de Gourvennec ile yollar ayrıldı

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de, teknik direktör Jocely Gourvennec ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız teknik adamla kontratının feshi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.



Lille açıklamasında ayrıca Gourvennec'e profesyonelliğinden dolayı teşekkür etti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.



Christoper Galtier'in geçen sezon ayrılmasının ardından Lille'de göreve gelen Gourvennec, kulüpte beklentileri karşılayamadı. 50 yaşındaki teknik adam yönetimindeki takım, geçen sezonu ligde 10. sırada tamamladı.





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