Lille, 8 dakikada geri döndü ve 3 puanı kaptı!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille ile Toulouse karşı karşıya geldi.



Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lille, 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 90. dakikada penaltıdan Nabil Bentaleb ve 90+8. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.



Toulouse'nin tek golünü ise 50. dakikada Frank Magri attı.



Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.



Deplasman ekibinde Alexis Vossah, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Lille 10 puana yükselirken, Toulouse ise 6 puanda kaldı.



Ev sahibi gelecek hafta Lens'e konuk olacak. Toulouse ise AJ Auxerre deplasmanına gidecek.



