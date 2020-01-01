Lillard, ırkçılığa diss attığı yeni bir parça yaptı!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, ırkçılığa diss attığı yepyeni bir parça yayınladı.Lillard, Twitter'da ırkçılığı kınayan bir parça olan "Blacklist"i paylaştı.Lillard, şarkının girişinde şu ifadeleri kullandı:Lillard, ırksal eşitsizlik ve ABD'yi saran polis vahşeti hakkında daha önce de konuşmuştu. Ancak sadece konuşmakla kalmamış, harekete de geçmişti ve topluluğunun yanında protestolara da katılmıştı. Bunun yanında memleketi Oakland'da etkinlikler düzenleyerek ve konserler vererek toplumuna geri kazandırma etkinliğinde de bulunan Lillard, bunu yeni evi Portland'da da yapmıştı.Lillard ligdeki yıldız aktivistlerden biri haline geldi ve ilerici düşüncesi, ateşli sözlerine açıkça yansıyor:Dame D.O.L.L.A. geçmişte, yaz dönemlerinde de oldukça sevilen albümler çıkarmış ve basketbolda olduğu kadar, hip-hop müzikte de başarılı olduğunu kanıtlamıştı.