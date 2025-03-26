Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Damian Lillard, sağ baldırında tespit edilen kan pıhtısı nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacak.



Lillard, tedavi amacıyla kan sulandırıcı ilaç kullanıyor ve sağlık durumu stabil hale getirildi. The Athletic'e konuşan bir kaynağa göre, Lillard'ın bu sezon içinde parkelere dönmesi konusunda büyük bir iyimserlik söz konusu.



Lillard, Bucks formasıyla bu sezon maç başına 24.9 sayı, 4.7 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak 18 Mart'ta Golden State Warriors'a karşı oynayan yıldız oyuncu, o günden bu yana forma giymedi.



"Damian'ın sağlığı bizim için bir numaralı öncelik," diyen Bucks genel menajeri Jon Horst, oyuncunun dönüşü için sıkı bir değerlendirme sürecinden geçeceğini belirtti. "Doktorlar, bu tür bir durumun tekrar yaşanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi. Erken teşhis ve hızlı tedavi sayesinde iyileşme süreci olumlu ilerliyor."



Bucks'ın Doğu Konferansı'nda dördüncü, beşinci ya da altıncı sırada sezonu tamamlaması bekleniyor. Takım, 2021'de şampiyonluğa ulaştığından bu yana kilit oyuncularının tamamının sağlıklı olduğu bir play-off süreci yaşayamadı.



