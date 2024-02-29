Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Bucks'ın "Boston Celtics kadar dominant olacağını sandığını" söyledi.



Bucks ekibi Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor olsa da, bu sezon, ekibin zirvede mücadele etmeyi bekledikleri bir sezondu.



Lillard, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e Ekim ayındaki ilk hazırlık maçında oynadıktan sonra Bucks'tan beklentilerinin ne olduğunu şu ifadelerle anlattı:



"Şu anki Boston gibi olacağımızı düşünmüştüm. Ama sanırım bazı şeylerin, özellikle de sonunda ödülleri olan şeylerin zaman aldığını öğrendim. Bir anda her şeyin pürüzsüz bir şekilde gelişeceğini beklemek hata olur. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Bir koç değişikliği yaşadık. Bu takımdaki yerimi tam olarak çözemedim. Ve bunlar biraz zorluk getirebiliyor."



"HER ŞEYE RAĞMEN ÜÇÜNCÜYÜZ"



Lillard ayrıca, takımın Doc Rivers yönetimindeki son maçlarda daha iyi görünmesiyle gördükleri olumlu noktalara da şu şekilde değindi:



"Bence en cesaret verici şey, çok sayıda maç kazanabilmemiz ve sezonun uzun olması. Bu sayede iki veya üç kez bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalmış olsak da, sezonun bitmesine daha maç olmasına rağmen hâlâ Doğu'da ilk üçte yer almayı başardık ve hâlâ olabileceğimiz ve olmamız gereken noktaya ulaşmaktan oldukça uzaktayız.



Doc buraya geldiğinden beri bazı şeyler üzerinde deneme yaptık ve bir nevi yeni bir temel belirledik. Ve bence bana düşen şey ise sürece sadık kalmak."



Sezonun başında umduğu etkiyi yaratmakta zorlanan Lillard; sezonda 24.5 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarına sahip.





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