Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, iki yıl üst üste kaçırdığı playofflara tekrar katılmasından duyduğu mutluluğa değindi.



Lillard, Bucks'a katıldıktan yaklaşık 7 ay sonra nihayet NBA şampiyonluğu kazanma hedefine doğru küçük adımlar atmayı başardı.



İki yıldır yaşadığı playoff hasretini sonlandıran ve playoff ilk turundaki rakibi Indiana Pacers'a karşı 1. maçta alınan 109-94'lük galibiyette 35 sayı atan Dame, bu sahnede yeniden yer almakta duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:



"Son iki yılda playofflara katılamamak kötüydü. Erkenden tatile çıkıyorduk. Geçen yıl Coachella'ya gitmiştim. Daha önce hiç gidememiştim. Ama bir şampiyonluk takımıyla playoff serisinde yer alabilmek ve kazanma fırsatımız olduğunu bilmek, sanırım en çok dört gözle beklediğim şeydi."



Bucks, Pacers'a karşı serideki bir sonraki maçını bu Çarşamba günü oynayacak.





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