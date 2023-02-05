Lider Feyenoord, 2-0'dan geri döndü!

Hollanda Ligi 20. hafta maçında PSV Eindhoven, deplasmanda Feyenoord ile karşılaştı.



Stadion Feijenoord'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Feyenoord'un gollerini 8. dakikada El Ghazi ve 68. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.



Feyenoord'un geri dönüş golleri 81 ve 90+6. dakikada Jahanbakhsh'ten geldi.



PSV'de Obispo 65. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



Milli oyuncu Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Feyenoord bu sonuçla ligde 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.



Alınan bu sonucun ardından PSV puanını 39'a çıkardı. Feyenoord ise 43 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Groningen'i konuk edecek. Feyenoord ise Heerenveen ile karşılaşacak.





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