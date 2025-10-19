19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-122'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-020'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-07'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Lider Bodrum FK, Erokspor ile yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

19 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lider Bodrum FK, Erokspor ile yenişemedi!




Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Bodrum FK'nin golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yi konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
