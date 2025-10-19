Lider Bodrum FK, Erokspor ile yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.



Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Bodrum FK'nin golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.



Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yi konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.