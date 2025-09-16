Licka: 'Fatih Terim - Çekya ilginç olur'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, futbola bakış açısından Rusya'daki kariyerine, Türkiye'deki ilk zamanlarından son dönemde Çekya Milli Takımı ile adı anılan Fatih Terim'e, birçok konuda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Hazırlıklarını Riva'da sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin çalıştırıcısı Marcel Licka, şans ile oynamamaları gerektiğini belirterek, istikrarlı bir performans ortaya koymak zorunda olduklarını söyledi.Takıma katılan oyuncularla Karagümrük'ün geliştiğini dile getiren Licka,ifadelerini kullandı.Ofansif, ileri ve dikine oynanan bir oyunu tercih ettiğini anlatan Licka, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Marcel Licka, Fatih Karagümrük'e gelmeden önce Rus ekibi CSKA Moskova'dan teklifi aldığını ve bunu geri çevirmenin kendisi adına zor bir karar olduğunu aktardı.Türkiye'ye geldiği günden bu yana heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:"Süper Lig'de bir ligin içinde iki farklı lig varmış gibi. Burada 4-5 takım öne çıkıyor." diyen Çek teknik adam, genç oyunculara güvendiğinin altını çizdi.Tarık Buğra Kalpaklı ve Muhammed İyyad Kadıoğlu gibi iyi genç oyunculara sahip olduklarını belirten Licka,diye konuştu.Marcel Licka, Beşiktaş'ta forma giyen Çek futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek'in Türk futbolu için değerli olduğunu ifade etti.İki oyuncuyla daha önce tanışmadıklarını anlatan Licka,değerlendirmesinde bulundu.Vaclav Cerny'nin çok iyi bir kanat oyuncusu olduğunu vurgulayan Licka, "Geçen sezon Glasgow Rangers'da iyi bir sezon geçirdi. Bire birlerde çok iyi bir oyuncu, çok hızlı. Teknik özellikleri de güçlü, Arjen Robben gibi topla içeriye kat edip, arka direğe efektif şutlar çekebiliyor. Beşiktaş bence iyi bir kanat oyuncusu transfer etti. Türkiye'de büyük takımlarda oynamak önemli. İki oyuncu da taraftarlara keyif verecek. Kaliteli oyuncular ama önemli bir şey var, o da çalışmaları gerekiyor. Herkesin bu hayatta çalışması gerekiyor. Forma bedavaya kazanılan bir şey değil. Bunu hak etmeleri gerekiyor. Türk futbolu önemli iki değer kazandı. Bu oyuncuların büyük maçlarda iyi işler çıkaracağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.Marcel Licka, Türkiye'de forma giymiş Çek futbolcuların önemli fedakarlıklar yaparak iz bıraktıklarını belirtti.Geçmişte Galatasaray'da forma giymiş Milan Baros, Marek Heinz ve Tomas Ujfalusi ile yakın arkadaş olduklarını söyleyen Çek teknik direktör,ifadelerini kullandı.Licka, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda "ilginç bir senaryo" yaşanabileceğini dile getirdi.Son günlerde adı Çek Milli Takımı ile anılan Fatih Terim'in iyi bir teknik direktör olduğunun altını çizen Marcel Licka, şunları kaydetti:Rusya'da çalıştığı dönemde Orenburg ve Dinamo Moskova'da görev yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: