Lewandowski'den Zalewski'ye Türkiye tavsiyesi!

Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kollarını sıvadığı Polonyalı yıldızın transfer sürecinde dikkat çeken Lewandowski detayı ortaya çıktı. İşte operasyondaki son gelişmeler ve pazarlık masasında son durum...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lewandowski'den Zalewski'ye Türkiye tavsiyesi!
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12 Eylül 2024 10:45
Son güncelleme 12 Eylül 2024 12:06
Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek için İtalya'ya çıkarma yaptığı Nicola Zalewski, Aslan'ın teklifinden çok etkilendi.

LEWANDOWSKI'YE DANIŞTI

Roma'ya oranla Galatasaray'da çok daha iyi bir maaş kazanma şansı olan Zalewski, Polonya'nın efsane futbolcularından Robert Lewandowski'ye danışmayı da ihmal etmedi.

Lewandowski'nin önerilerine kulak veren Zalewski, maaş konuları kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamanın önemine de dikkat çekti.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Lewa, vatandaşına şunları söyledi: "Biliyorum, senin öncelikli hedefin Avrupa'da çok büyük bir takımda oynamak. Ama Galatasaray da çok önemli ve büyük kulüp. Orada dünya yıldızları forma giydi. Galatasaray'ı sakın reddetme. Kariyerin için dönüm noktası olabilir."

Roma ve Nicola Zalewski ile iki gün süreyle yoğun bir transfer pazarlığı yürüten Galatasaray, sıkı bir mesai harcadı. İtalyan kulübü Roma ile özellikle bonservis pazarlığı devam devam ediyor.

6 KAT MAAŞ KAZANACAK

İtalyan basını da Roma'da 350 bin euro kazanan Polonyalı futbolcunun bir anda 6 kat maaş kazanacağını vurguladı. 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanan Zalewski ile görüşmeler uzun sürdü.

MOU'NUN GÖZDESİYDİ

Nicola Zalewski, Roma'da Jose Mourinho ile beraber çalıştı. Polonyalı yıldızın, kariyerinde en fazla forma şansı bulduğu teknik direktör Mourinho oldu. 

 
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