Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen, sahasında Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!
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02 Ekim 2024 00:10
Son güncelleme 02 Ekim 2024 00:36
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Victor Boniface attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Milan, Devler Ligi'nde iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Brest deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.

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