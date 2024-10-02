UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Victor Boniface attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Milan, Devler Ligi'nde iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Brest deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Victor Boniface attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Milan, Devler Ligi'nde iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Brest deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.