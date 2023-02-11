Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. PreZero Arena'da oynanan maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Robert Andrich, 47. dakikada Moussa Diaby ve 56. dakikada Adam Hlozek attı. Hoffenheim'ın tek golü 77. dakikada Stanley Nsoki'den geldi.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 2 maç sonra kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Hoffenheim, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Hoffenheim, Augsburg deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Bayer Leverkusen / Twitter
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Robert Andrich, 47. dakikada Moussa Diaby ve 56. dakikada Adam Hlozek attı. Hoffenheim'ın tek golü 77. dakikada Stanley Nsoki'den geldi.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 2 maç sonra kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Hoffenheim, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Hoffenheim, Augsburg deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Bayer Leverkusen / Twitter
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