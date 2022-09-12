Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi Sabah'taki köşesinde değerlendirdi."Gomis'in verdiği "Bugün oyunun lideri ben olacağım" mesajı, G.Saray'a enerji kattı. Mertens tutuk ve etkisiz oluncaözellikle Yunus-Boey ikilisinin hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'in sürekli hareket halinde olması Kasımpaşa savunmasının dengesini bozdu.Özellikle Kerem attığı iki golle galibiyete imza atarken hem suskunluğunu hem de küskünlüğünü sona erdirdi. İlk golde Oliveira'nın ara pasına Kerem'in yaptığı koşu ve yaptığı vuruş akıl doluydu. Kerem'in attığı ikinci gol jenerik olacak güzellikteydi.Top rakibe geçtiğinde oyuncular hemen baskı yaptı. Lucas Torriera'nın çalışkanlığı, sakinliği, topları basit oynaması göz doldurdu. Emin Bayram, golde belki hatalıydı ama maç boyu yüreğini sahaya koyarak oynadı.Yunus tekniği, çabukluğu ve çalışkanlığıyla Aslan'ın hücumdaki en güçlü silahı oldu. Yunus orta kalitesini arttırdığında."