Galatasaray 'ın tecrübeli sağ beki Leo Dubois, tam da Juventus'la transfer görüşmelerine başladığı sırada İtalya'da yaşanan flaş gelişmeyle büyük şok yaşadı.Juve'nin patronu Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri, kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle topluca istifa etti. Böylece Dubois'nın Juve'ye transfer ihtimali de rafa kalkmış oldu.Çizme basınına göre bir başka İtalyan kulübü Fiorentina da Dubois'yla ilgileniyor. Galatasaray ise Dubois'nın satılma ihtimali nedeniyle bu bölgeye takviye çalışmalarına başlamıştı. Ancak Fransız futbolcunun durumundan bağımsız olarak, sağ beke yerli takviyesi doğrultusunda araştırmaların sürdüğü belirtiliyor. Hedefte ise Mert Müldür ve Onur Bulut gibi isimler var.