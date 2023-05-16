Leo Dubois, 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Leo Dubois, İstanbulspor karşılaşmasıyla 6 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois, 6 maç sonra ilk 11'de
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16 Mayıs 2023 20:23
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından İstanbulspor maçında 11'de forma giydi.

Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.

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