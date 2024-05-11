Bundesliga 33. hafta maçında Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Werder Bremen, 35. dakikada Nicolas Seiwald'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.



Leipzig, bu gole 61. dakikada Benjamin Sesko ile cevap verdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere bitti.



Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 64'e, Werder Bremen ise 39'a yükseltti.



Ligin son hafta maçında Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Werder Bremen, sezonu sahasında Bochum maçıyla kapayacak.





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