UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında Real Madrid, Leipzig deplasmanına konuk oldu. İspanyol devi, rakibine 3-2 mağlup oldu ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner attı. Real Madrid'in golleri ise dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıda Rodrygo'dan geldi.



Bu sonucun ardından Leipzig, 9 puana yükseldi. Real Madrid, 10 puanda kaldı.



Grubun son haftasında Leipzig, Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Celtic'i ağırlayacak.



