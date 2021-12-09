Leipzig'in yeni teknik direktörü belli oldu

RB Leipzig'de teknik direktörlüğe Domenico Tedesco getirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Leipzig'in yeni teknik direktörü belli oldu
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09 Aralık 2021 13:55
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki teknik adamla 2023 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tedesco'nun cumartesi günü oynanacak Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında takımın başında ilk kez yer alacağı ifade edildi.


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