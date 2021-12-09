Leipzig'in yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu.
Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki teknik adamla 2023 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tedesco'nun cumartesi günü oynanacak Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında takımın başında ilk kez yer alacağı ifade edildi.
Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki teknik adamla 2023 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tedesco'nun cumartesi günü oynanacak Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında takımın başında ilk kez yer alacağı ifade edildi.