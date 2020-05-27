Leipzig, Hertha Berlin engelini aşamadı!

Son 30 dakika 10 kişi kalmasına rağmen öne geçmeyi başaran Leipzig, Hertha Berlin'in 82. dakikada Piatek ile bulduğu gol sonrası 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Leipzig, Hertha Berlin engelini aşamadı!
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27 Mayıs 2020 21:30
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Hertha Berlin, 9. dakikada Marco Grujic'in golüyle öne geçti. Leipzig, 24. dakikada Lukas Klostermann ile eşitliği sağladı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Leipzig, 63. dakikada Halstenberg'in gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kaldı ancak 68. dakikada Hertha Berlin kalecisi Rune Jarstein'ın büyük hatası sonucu öne geçti. Hertha, 82. dakikada Piatek'in ayağından bulduğu penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 55'e, Hertha Berlin ise 35'e yükseltti.

Leipzig, gelecek hafta Köln'e konuk olacak. Hertha Berlin, sahasında Augsburg'u ağırlayacak.

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