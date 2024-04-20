Bundesliga 30. hafta maçında Heidenheim ile Leipzig karşı karşıya geldi. Voith Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Benjamin Sesko ve 85. dakikada Lois Openda kaydetti. Heidenheim'ın tek golü 69. dakikada Nikola Dovedan'dan geldi.



Heidenheim'da Eren Dinkçi, karşılaşmada 68 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez kazanan Leipzig, puanını 59 yaptı. Heidenheim ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Leipzig, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Heidenheim, Darmstadt 98'e konuk olacak.









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