Leicester'dan sürpriz yenilgi; Cengiz ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City ileWest Ham United mücadele etti.

Haber; Sporx.com
Leicester'dan sürpriz yenilgi; Cengiz ilk maçına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 15:56
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile David Moyes'in çalıştırdığı West Ham United kozlarını paylaştı.

King Power'da oynanan karşılaşmada Leicester City rakibine 3-0'lık skorla yenildi. West Ham United'ın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34'te Pablo Fornals ile 83'te Jarrod Bowen kaydetti.

Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, yeni transfer Cengiz Ünder 55. dakikada Amartey'in yerine oyuna girerek Leicester formasını ilk kez terletti.

Alınan bu sonucun ardından Leicester City 9 puanda kalırken, sezonun ilk yenilgisini aldı. West Ham United ise 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. West Ham, Tottenham'a konuk olacak.







SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için